ائتلاف المالكي:السوداني واجهة الإطار وأداته التنفيذية

ائتلاف المالكي:السوداني واجهة الإطار وأداته التنفيذية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، ان حكومة السوداني، تسير وفق إرادة قادة الاطار التنسيقي.وقال اللامي، في حوار متلفز ، ان “حكومة محمد شياع السوداني هي انتاج قادة الإطار التنسيقي وهي بنت الاطار، مؤكدا ان الداعم الوحيد لحكومة السوداني هو الاطار التنسيقي”.واضاف ان “صاحب القرار الاول والاخير في الحكومة هو الإطار وما على السوداني سوى التنفيذ “.

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