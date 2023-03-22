ائتلاف المالكي:السيرفرات الإيرانية هي التي ستعتمد في العد والفرز الانتخابي الإلكتروني

ائتلاف المالكي:السيرفرات الإيرانية هي التي ستعتمد في العد والفرز الانتخابي الإلكتروني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في ائتلاف المالكي الإيراني الأصل سعد المطلبي، عن اتفاق نيابي ضمن قانون الانتخابات لمنع إشراف أية شركة أجنبية على سيرفرات أصوات الناخبين .وقال المطلبي في تصريح صحفي: ان ” البرلمان والحكومة حريصان على ان لا تتكرر الاخطاء التي حدثت خلال عمليات العد والفرز الالكتروني سواء من حيث التلاعب بنتائج الانتخابات عبر سيرفرات لا تتواجد داخل العراق بل سنعتمد على السيرفرات الإيرانية  إضافة للعد والفرز اليدوي” .وأضاف ان “النقاشات داخل مجلس النواب ركزت على استبعاد أي شركة أجنبية  عدا الايرانية بعملية العد والفرز الالكتروني  وتسريع نتائج الانتخابات  خاصة وان هذه الشركات غالبا ما يكون الوسط الناقل خارج العراق , مبينا ان ” النقاشات حددت ان تكون الشركة عراقية مرتبطة بإيران وتتواجد جميع أجهزتها داخل العراق بما فيها السيرفرات ” .وأوضح المطلبي انه ” اصبح من المستبعد تماما العودة مرة أخرى للتعاقد مع الشركة الكورية التي إدارة عمليات تسريع نتائج الانتخابات السابقة” .

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