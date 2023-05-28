ائتلاف المالكي:حكومة البارزاني تسعى دائما للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الموازنة

ائتلاف المالكي:حكومة البارزاني تسعى دائما للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر ،الاحد، الحزب الديمقراطي الكردستاني، بمحاولة الهيمنة على تخصيصات الإقليم من الموازنة. وقال جعفر في حديث صحفي، إن “الحزب الديمقراطي يحاول في كل موازنة الاستحواذ على اكبر قدر ممكن من أموال الموازنة الاتحادية واحتفاظه بحرية انتاج وتصدير نفط الإقليم دون دفع الأموال الى الحكومة المركزية “.وأضاف، انه “بعد الاتفاق الذي جرى بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن تصدير النفط راح مرة أخرى وضع العصا في عجلة تمرير الموازنة”.وأشار جعفر الى ان “العدالة في توزيع أموال الدولة في الموازنة واجبة التنفيذ ولا يمكن استثناء احد على الاخرين”، داعيا الحكومة واللجنة المالية النيابية الى “التعامل بحزم في تطبيق العدالة بين المحافظات العراقية كافة بما فيها محافظات الإقليم”. ولفت الى، ان ” اغلب القوى الكردية كالاتحاد الوطني والجيل الجديد والتغيير طالبوا الحكومة بتحقيق العدالة لانهم لا يرغبون بمنح الأموال الى حكومة الإقليم وذلك سيفتقدون الانصاف والعدالة في منحهم الحقوق القانونية”.

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