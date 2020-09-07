ائتلاف المالكي:عدم وجود رؤية شيعية موحدة تجاه قانون الانتخابات

ائتلاف المالكي:عدم وجود رؤية شيعية موحدة تجاه قانون الانتخابات
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بغداد/شبكة أخبار العراق – أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي ، الاثنين ، أن قانون الانتخابات منقوص وتم تمريره تماشيا مع إرادة المتظاهرين ، مبينا أنه لم تكن هناك رؤية واحدة لدى القوى الشيعية التي اختلفت على القانون بين مؤيد للدوائر المتعددة والدائرة الواحدة.وقال الركابي في تصريح  صحفي، إن “بعض القوى أرادوا أن يتماهون مع إرادة المتظاهرين في تمرير قانون الانتخابات على اساس الدوائر المتعددة”.وأضاف أن “المفوضية العليا للانتخابات كانت لاتحبذ الذهاب نحو الانتخابات على مستوى الدوائر المتعددة “، مشيرا إلى أن “المفوضية أبلغت مجلس النواب في وقت لاحق عن استحداث ٣٠ قضاء جديد وهذه الأقضية غير مكتملة بنسبة للمفوضية من حيث الإجراءات الشكلية والقانونية”.ولفت الركابي إلى “أهم الشروط الواجب تنفيذها قبل الشروع في الانتخابات المبكرة استبدال جميع المدراء العامين داخل المفوضية وهذا لم يحدث لغاية الان”، مؤكدة أن “هناك مشاكل كبيرة داخل المناطق المتنازع عليها في ثلاث محافظات وهي ديالى وكروك ونينوى”.

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