ائتلاف المالكي:على الحلبوسي الابتعاد عن السياسة لفترة من الزمن

ائتلاف المالكي:على الحلبوسي الابتعاد عن السياسة لفترة من الزمن
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الثلاثاء، على ارتباط الزعامة السنية بالمنصب، لافتا الى ان الحلبوسي قد فقدها ومن الأفضل له الابتعاد عن العملية السياسية لفترة من الزمن.وقال المطلبي في حديث صحفي، إن “الزعامة الروحية غير موجودة لدى المكون السني على عكس ما موجود لدى الشيعة، حيث الزعامة لدى السنة مرتبطة ارتباطا مباشرا بالمنصب الممنوح للشخص”.وأضاف ان “فقدان المنصب يعني ذهاب الزعامة الى شخص اخر، وبالتالي فأن رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي قد فقد الزعامة السنية بعد ان تمت اقالته وانهاء عضويته من مجلس النواب بقرار من المحكمة الاتحادية”.وبين ان “الحلبوسي وفي حال كان يفهم العملية السياسية فأن من الأفضل له الاختفاء لفترة معينة، يبتعد فيها عن الوسط السياسي، بعد ان فقد الزعامة”.وأشار المطلبي، الى ان “أسامة النجيفي ليس في موقف يسمح له بتزعم الكتلة السنية”، ومن المؤكد ان “هناك شخصيات أخرى بإمكانها ان تتزعم وتحصل على ثقة السنة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *