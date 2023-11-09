ائتلاف المالكي:لا مأمن للقوات الأمريكية في العراق والمنطقة

ائتلاف المالكي:لا مأمن للقوات الأمريكية في العراق والمنطقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو ائتلاف دولة القانون عباس المالكي، الخميس، عدم وجود أي مأمن للاحتلال الأميركي سواء في العراق او المنطقة في ظل استمرار واشنطن بدعم المحتل الصهيوني في فلسطين المحتلة.وقال المالكي في حديث صحفي، ان “واشنطن وفي حال ارادت ان توقف التوتر في المنطقة فعليها ان توقف الدعم للكيان الصهيوني من خلال الذهاب نحو القوى المؤثرة لايقاف مايجري من مجازر بحق الشعب الفلسطيني، حيث لا مأمن للوجود الأميركي في المنطقة في ظل استمرار دعمه للكيان الصهيوني”.وأضاف ان “المعركة والحرب ضد الكيان الصهيوني مفتوحة على جميع المستويات ويمكن ان تتطور في أي لحظة، نتيجة ترك هذا الكيان يفعل مايجول في خاطره من دون أي إيقاف لعملياته من قبل الإدارة الأميركية”.وبين ان “اميركا تمارس ضغطا على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعدد من قادة دول المنطقة، من اجل عدم الحاق الضرر بمصالحها والحفاظ على الكيان الصهيوني رغم الانتهاكات التي يرتكبها”.وتتبنى المقاومة الإسلامية في العراق، الهجمات المستمرة التي تستهدف القواعد الامريكية في المنطقة، وعلى وجه التحديد قواعد عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل والتنف في سوريا.

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