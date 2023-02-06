ائتلاف المالكي يدعم إقالة الحلبوسي

ائتلاف المالكي يدعم إقالة الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، الاثنين، وجود ملاحظات كثيرة على رئاسة الحلبوسي لمجلس النواب.وقال الحيدري في حديث  صحفي، ان “تغيير رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خاضع لسلوكه في رئاسة المجلس والتي عليها ملاحظات كثيرة بعضها اثارها بالفعل المكون السني”.واضاف، ان “الاطار التنسيقي يتعامل بحذر ولا يريد التدخل لان الموضوع اولا واخيرا داخل البيت السني لكن الاطار سيدعم مطالب المكون اذا ما افضت الى اي قرارات موحدة باتجاه تغير الحلبوسي او اعفاءه او اي قرار اخر”.وكانت العديد من القوى السنية بدأت حراك داخل مجلس النواب من اجل تغير رئيس المجلس محمد الحلبوسي لاسباب متعددة ابرزها التقصير في الأداء البرلماني.

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