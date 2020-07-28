ائتلاف المالكي يطالب الكاظمي بالكشف عن أسباب تأجيل زيارته إلى واشنطن

ائتلاف المالكي يطالب الكاظمي بالكشف عن أسباب تأجيل زيارته إلى واشنطن
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الثلاثاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى كشف أسباب تاجيل زيارته الى واشنطن بشان المفاوضات الإستراتيجية، مبينا ان الحكومة غير مهتمة بتفاصيل المفاوضات.وقال المطلبي في تصريح  صحفي، إن”أسباب تاجيل زيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى امريكا غير معلومة وعليه اصدر بيان ايضاح بشان سبب تأجيل انطلاق المفاوضات بين واشنطن وبغداد”.واضاف ان “المفاوضات انطلقت قبل شهر وكان من المؤمل ان يسافر الكاظمي منتصف تموز الى امريكا لرئاسة الوفد العراقي الى ان تأجيلها يضع اكثر من علامة استفهام”واوضح المطلبي، ان “الحكومة الحالية غير مهتمة وجادة في انهاء المفاوضات التي من المفترض اكمال تفاصيل الانسحاب الاميركي من العراق ووضع حد للتصرفات الاميركية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *