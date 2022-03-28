ائتلاف المالكي:(6) نواب مستقلين سيقاطعون جلسة الأربعاء المقبل

ائتلاف المالكي:(6) نواب مستقلين سيقاطعون جلسة الأربعاء المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف ائتلاف دولة القانون احد مكونات الاطار التنسيقي, الاثنين ، عن انضمام ستة نواب مستقلين حضروا جلسة يوم السبت الماضي الى مشروع الاطار التنسيقي، مبينا أن النواب الستة سيقاطعون جلسة الأربعاء المقبل، فيما افصح عن وجود خلافات ومشاكل داخل التحالف الثلاثي.وقال القيادي في الائتلاف جاسم محمد جعفر في تصريح  صحفي، إن “فشل تحقيق النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب السبت الماضي خلفت عدة مشاكل داخل التحالف الثلاثي وكذلك بين النواب الحاضرين من غير التحالف بسبب عدم مصداقية رئاسة مجلس النواب بإعلان عدد الحاضرين داخل الجلسة ” .وأضاف جعفر، ان “من بين المشاكل هو القبول بجميع المطالب التي قدمها الجيل الجديد خاصة فيما يتعلق برواتب البيشمركة ومنحها مباشرة من قبل الحكومة والموافقة عليها لاجل اكمال النصاب القانوني للجلسة دون النظر بقانونية منح تلك الرواتب ” .ولفت جعفر الى انه “بحدود خمسة الى ستة نواب من المستقلين الذين حضروا جلسة السبت اعلنوا انضمامهم وتأييدهم لمشروع الاطار التنسيقي وسوف لن يحضروا لجلسة الأربعاء ما لم يتم اعلان الكتلة الشيعية الأكبر ” .

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