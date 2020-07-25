ائتلاف النصر:اغلب الكتل السياسية داعمة لبقاء الدائرة الانتخابية الواحدة

ائتلاف النصر:اغلب الكتل السياسية داعمة لبقاء الدائرة الانتخابية الواحدة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، السبت، بان اغلب الكتل السياسية داعمة لبقاء الدائرة الانتخابية الواحدة، بسبب ما اسماها بـ’’الرمزية الشخصية’’ للحصول على الاصوات.وقال الرديني في حديث صحفي،ان “اجتماعات القوى السياسية حيال حسم فقرة الدوائر في قانون الانتخابات مستمرة لكن الوضع لايزال معقدا للغاية”، لافتا الى ان “هناك ارادة من قبل  بعض الكتل السياسية للرجوع الى الدائرة الانتخابية الواحدة لسبب جوهري وهو الاعتماد على رمزية الشخصية في الحصول على الاصوات”.واشار الى ان “اعتماد الدوائر المتعددة لا يخدمها، كونها تملك شخصيات تشكل رمزية لقواعدها الانتخابية على مستوى المحافظة”. واضاف الرديني ،ان “اختلاف وجهات النظر حاضرة وايجاد حلول للجانب الفني ليس مستحيلا لتطبيق الدوائر المتعددة على مستوى القضاء من خلال اللجوء الى وزارة التخطيط لتحديد الكثافة السكانية”.وقال “شخصيا ارى بان اغلب الكتل السياسية المتنفذة تريد اعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة”.واشار الرديني الى ان” الضغط على اجراء انتخابات مبكرة سيدفع الى ايجاد حلول لملف قانون الانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية”، مضيفا “ولكن بالمجمل هناك الكثير من المعرقلات تحول دون اجراء انتخابات مبكرة في البلاد”.

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