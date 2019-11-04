ائتلاف النصر:الحكومة فشلت برئيسها في خدمة الشعب والكتل السياسية ترفض تعديل قانون الانتخابات

بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهمت عضو مجلس النواب عن ائتلاف “النصر” ندى شاكر جودت، الاثنين (04 تشري الثاني 2019)، بعض الكتل السياسية برفض تعديل قانون الانتخابات وفق مقاسات يطالب بها المتظاهرون في ساحات الاحتجاج العراقية.

وقالت شاكر في حديث صحفي، ان “الشارع العراقي يرفض بقاء كل الكتل السياسية المشتركة في الحكومة”، داعية الجميع إلى “أن يعي تلك المطالب”.

وأضافت، أن “الحكومة فشلت برئيسها في خدمة الشعب، وعلى الرغم من ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي شخصية محترمة لكنه خضع لإرادة الكتل السياسية”، مؤكدة أنه “لا يمكن إعفاء رئيس الوزراء من المسؤولية”.

واشارت النائبة عن ائتلاف النصر إلى أن “الاصلاحات التي وعدت بها الحكومة ترفضها بعض الكتل السياسية خصوصا فيما يخص تعديل قانون الانتخابات وفق ما يطلبه الشارع وليس الاحزاب السياسية”.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح أكد خلال لقاء مع رؤساء وممثلي النقابات والمنظمات أول أمس أن العمل من أجل إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات سيجري الانتهاء منه وتقديمه إلى مجلس النواب خلال هذا الأسبوع.

ورفع المتظاهرون الذين يواصلون تظاهراتهم منذ الأول من أكتوبر الماضي، مطالب من بينها تعديل قانون الانتخابات، وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة، بعد أن اعتمدت انتخابات 2018 النيابية، نظام سانت ليغو المعدل (1.7).