ائتلاف النصر:”لو ” تم تشريع قانون من أين لك هذا لتم إعادة ما لايقل عن 250 مليار دولار من حيتان الفساد

ائتلاف النصر:”لو ” تم تشريع قانون من أين لك هذا لتم إعادة ما لايقل عن 250 مليار دولار من حيتان الفساد
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني،الاحد، امكانية اعادة اكثر من 250 مليار دولار منهوبة من العراق لو تم تشريع قانون “من اين لك هذا”.وقال الرديني في حديث صحفي، ان “منع السفر لأي مسؤول تضخمت ثروته لايمكن اصداره من قبل اية سلطة الا من خلال قرار قضائي”، مبينا أن “القضاء لا بد ان يستند الى قانون وادلة وبراهين والامر يحتاح بعض الوقت”.وأضاف، أن “تضخم ثروات الكثير من السياسيين والمسؤولين في العراق حقيقة يدركها الشعب من خلال مقارنة وضعهم قبل سنوات والان في ظل المكاتب والقصور والثراء الواضح”.ولفت الرديني الى أن “هناك قانونا في اروقة مجلس النواب يطلق عليه (من اين لك هذا) يعطي امكانية مسائلة اي مسؤول عن اصل ثروته وامواله بمجرد تقديم شكوى ليبدأ التحقيق من قبل القضاء العراقي لبيان اسباب الثروة والثراء خاصة وان بعض المسؤولين كان الى وقت قريب في وضع مالي متواضع جدا”.واشار الى ان “هناك حديثا عن وجود 250 مليار دولار منهوبة من العراق في بنوك عدة دول يمكن من خلال قانون (من اين لك هذا) متابعة هذا الملف الحيوي واستعادتها مرة اخرى”، مبينا ان “هكذا قوانين هي من ستحد من الفساد وتحمي المال العام ويمكن ان يكون هناك تدقيق شامل للذمم المالية لكل الوزراء بعد انتهاء المهام الموكلة اليهم”.وأكد عضو المجلس الاعلى لمكافحة الفساد،سعيد ياسين موسى، السبت، 08 آب، 2020، أن حجم الأموال المسروقة من خزينة العراق منذ عام 2006، ولغاية اليوم بلغت 360 مليار دولار.

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