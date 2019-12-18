ائتلاف النصر: التنافس على منصب رئيس الوزراء سيجهض الأمل بالإصلاح

بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي،الاربعاء، أن ’’حمى التنافس’’ على منصب رئيس الوزراء، ستجهض الامل بمرحلة انتقالية إصلاحية، فيما نفى دعمه لأي مرشح.

وذكر بيان للائتلاف، أنه “يؤكد النصر الى الراي العام مجددا انه لم يطرح اي مرشح لرئاسة الوزراء ولا يدعم احدا بعينه، وانّ ما يهمه ويعمل عليه هو وطنية واستقلالية ومهنية المرشح والمقبولية لدى الشعب” .

ونبه ائتلاف النصر الى انّ “حمى التنافس الحزبي وعقلية الاستحواذ ستجهض الامل بمرحلة انتقالية إصلاحية” .

ورأى أن “اصلاح النظام السياسي وتحقيق طموحات الشعب يتطلبان تغييرا جوهريا بمعادلة الحكم، ويجب ان لا يخضع الاصلاح لسوق المصالح الضيقة”.

وقبل مجلس النواب (1 كانون الأول 2019) استقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، من منصبه، فيما يتولى الأخير حكومة تصريف الأمور اليومية لحين انتهاء المدة الدستورية (15 يوما).