ائتلاف النصر ينفي تحالفه مع علاوي والنجيفي

ائتلاف النصر ينفي تحالفه مع علاوي والنجيفي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الثلاثاء، حصول تحالف مع ائتلاف الوطنية برئاسة اياد علاوي وجبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي بعد إعلان الأخير اتفاقه مع العبادي وعلاوي على اقالة الحكومة.وقالت المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات مظفر في تصريح  صحفي، إن “الأنباء التي تحدثت عن حصول تحالف بين ائتلاف النصر وكتلة اسامة النجيفي والوطنية بزعامة اياد علاوي عارية عن الصحة”.واضافت ان “هناك تفاهمات سياسية يجريها ائتلاف النصر مع كافة الكتل السياسية لقبول مبادرته بشان تنفيذ مطالب المتظاهرين وذلك باقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي حظيت بقبول مبدئي من كتلتي النجيفي وعلاوي “.وأشارت مظفر إلى أن “القبول بمبادرة ائتلاف النصر لايعني حصول تحالف سياسي”. 

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