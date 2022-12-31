ائتلاف النصر ينفي ترشح العبادي لمنصب محافظ البنك المركزي

ائتلاف النصر ينفي ترشح العبادي لمنصب محافظ البنك المركزي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، السبت، عن حقيقة ترشيح زعيم الائتلاف، حدير العبادي، لمنصب محافظ البنك المركزي العراقي.وقال الرديني في حديث صحفي: “لم تصلنا أي معلومات حيال ترشيح زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي لمنصب محافظ البنك المركزي ولم تطرق على مسامعنا بالاساس”.وأضاف أن “العبادي شخصية ضليعة بالملف الاقتصادي العراقي، ولو أرادت الحكومة الاستفادة من خبراته لجعلته مشرفا عاما على ملف الاقتصادي، برمته ليس مجال البنك المركزي بل القطاعات الاخرى من خلال جمعها في إطار محدد يمكن من خلالها السيطرة على حركة المال والاقتصاد معا”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *