اتحاد السباحة:منصب أمين عام مساعد للجنة الاولمبية غير قانوني

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محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
لاسيادة للعراق في ظل بقاء أحزاب الفساد والتبعية
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