اختطاف التلاميذ الصغار من قبل ميليشا الحشد في شارع فلسطين وسط بغداد والأهالي يستغيثون

اختطاف التلاميذ الصغار من قبل ميليشا الحشد في شارع فلسطين وسط بغداد والأهالي يستغيثون
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناشد أهالي منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد وزير الداخلية عبد الامير الشمري بمعالجة حالات خطف الأطفال من تلميذات وتلاميذ مدارس ابتدائية على يد اصحاب دراجات التك تك  العائدين لميليشيا الحشد الشعبي في الآونة الأخيرة.واكدوا في رسالة ان عوائل التلاميذ اصابهم الفزع والخوف بعد حادثة او حادثتين لاختطاف تلميذات وتلاميذ بعد خروجهم بانتهاء الدوام بمدارسهم وخاصة ممن لا يرتبط بخطوط لنقله ضمن الرقعة الجغرافية للمحلة 508،وعبر الاهالي عن ان املهم بان يولي وزير الداخلية والاجهزة الامنية المختصة جهاز الامن الوطني ووكالة الاستخبارات والتحقيقات ومكافحة الاجرام هذا الموضوع اهمية قصوى وتوجيه دوريات النجدة بالتواجد قرب المدراس وخاصة عند انتهاء الدوام لمراقبة هذه الحالات والتعامل مع منفذيها بحزم وشدة والقبض عليهم واحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل جراء ما يقترفونه من اعمال اجرامية وزرع حالة الخوف في نفوس العوائل.

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