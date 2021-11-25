استبعاد (سيف الإسلام) من سباق الترشح للرئاسة الليبية

استبعاد (سيف الإسلام) من سباق الترشح للرئاسة الليبية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الانتخابات الليبية، الخميس، قرارا أوليا باستبعاد سيف الإسلام القذافي من القائمة الأولية لمترشحي الانتخابات الرئاسية، بعد أن اعتمدت أسماء 73 مترشحاً.وقالت اللجنة، إن سيف الإسلام القذافي “غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة”.وأصدرت مفوضية الانتخابات قرارا باعتماد القائمة الأولية لمترشحي للانتخابات الرئاسية التي تضمنت 73 مترشحاً.وأشارت إلى أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية يكون خلال المدة القانونية المحددة.وقبل تقديم أوراق اعتماده في سبها (جنوب) في 14 الشهر الحالي، ظل ظهور ومكان وجود سيف الإسلام القذافي طيلة السنوات الماضية غامضين، وأحاط تحركاته بالسرية الى حد كبير، خوفاً على الأرجح من التعرّض له، لا سيما أنه كان من أبرز أركان نظام والده الذي انقلب عليه الليبيون.وكانت المفوضية أعلنت الثلاثاء  الماضي غداة غلق باب الترشيح وصول العدد النهائي للمترشحين للانتخابات الرئاسية إلى 98 مرشحاً بينهم امرأتان.وكشفت المفوضية الأربعاء قائمتها الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، وتضمنت 73 مترشحاً.وأوضح عماد السائح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مؤتمر بأنه عقب عملية التحقق من صحة بيانات المترشحين بإحالتها إلى جهات الاختصاص، “نشرت القائمة الأولية، لإتاحة الفرصة أمام ذوي المصلحة للطعن فيما ورد من أسماء، طبقاً للائحة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء”.وستُنشر القائمة النهائية للمترشحين بعد 12 يوماً، بعد انتهاء التدقيق والطعون والنظر فيها.وتقدمت معظم الشخصيات البارزة للانتخابات الرئاسية التي سيختار الليبيون خلالها للمرة الأولى في تاريخ البلاد رئيسا عبر الاقتراع المباشر.وتضمنت القائمة المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد، إلى جانب عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الموقتة وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب.وكان حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين، برعاية أممية في جنيف في شباط/فبراير الماضي، أفضى إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.

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