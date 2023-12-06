اقتحام مقر عمار الطباطبائي في بغداد من قبل التيار الصدري

اقتحام مقر عمار الطباطبائي في بغداد من قبل التيار الصدري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقدم العشرات من أنصار التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، فجر اليوم الأربعاء، على اقتحام مقر تيار الحكمة برئاسة عمار الطباطبائي وإزالة وتمزيق صور مرشحي هذا التيار في بعض مناطق العاصمة بغداد.وأظهر فيديو متداول قيام مجاميع من الأشخاص بأعمال شغب وتخريب طالت مقر تيار الحكمة بعد اقتحامه في حي “جميلة” بمدينة الصدر شرقي العاصمة، وذلك إحتجاجا على منشور متداول منسوب إلى عضو المكتب السياسي في تيار الحكمة “بليغ أبو كلل”.وتبرأ “أبو كلل” من ذلك المنشور الذي يهاجم التيار الصدري لمقاطعتهم الانتخابات المحلية في العراق، و يتهمهم بالانقلاب على الشيعة ومحاولة جعلهم أقلية، ويصفهم بالخوارج الذي قاتلوا الإمام علي بن أبي طالب ابن عم نبي الإسلام محمد بن عبدالله وصهره الخليفة الأول لدى الشيعة، ورابع الخلفاء الراشدين لدى السنة.وكتب “أبو كلل” في منشور على منصة “إكس – تويتر سابقاً” وصف فيه المنشور المنسوب إليه سابقا بأنه “مزيف”.وكتب عضو المكتب السياسي في تيار الحكمة على الموقع ذاته، إن “القضية كالتالي: يزورون تغريدة وكلام معيّن، ثم يسبون ويشتمون، ثم يهجمون ليحرقوا او يثيروا الفوضى.وأردف بالقول “بمعنى أنهم لا يستطيعون العيش دون فوضى لذلك يختلقون اسبابها، يكتبون ضد أنفسهم بحسابات غيرهم، يهجمون على مقرات غيرهم لأنهم زوّروا تغريدة!”.وأضاف أبو كلل أن “كل هذا حتى يعطّلوا الانتخابات. (صدك چذب، مو الف مشروع جربتوه بهذي الطريقة وما نجح) .. ترى حتى البرلمان اخذتوه بالفوضى والعنف، وآخر شي الامور رجعت طبيعية، فلا تراهنون على مشروع جديد وهو من الاساس خاسر لان وسيلته غير شرعية”.

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