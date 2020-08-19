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الآلوسي يدعو حكومة الكاظمي للتطبيع مع إسرائيل
مصادر:الكاظمي سيلتقي جلالة الملك عبدالله والرئيس السيسي في العقبة
مصادر:بأمر إيراني الحلبوسي يترك المحور السعودي الإماراتي ويلتحق بالمحور التركي القطري
ائتلاف المالكي:تسليم إيرادات النفط والمنافذ قبل تخصيص الأموال للإقليم
بالوثيقة ..تعيين النائب السابق عثمان الجحيشي رئيسا للوقف السني
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ائتلاف المالكي:تسليم إيرادات النفط والمنافذ قبل تخصيص الأموال للإقليم
مصدر مسؤول:أزمة رواتب موظفي الإقليم في طريقها للحل
المالية النيابية:جزء كبير من اعضاء مجلس ديالى المنحل سيذهب للمحاكم بسبب الفساد
العصائب:الحكومة الاتحادية تتعامل مع الإقليم كما تتعامل مع أي دولة أخرى
المالية النيابية تطالب بكشف “المستور”في استثمار شركة ’’كي كارد’’ لأموال المتقاعدين
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بدون حل الحشد الشعبي الانتخابات القادمة غير نزيهة
بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
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- متابعات خاصة
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
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