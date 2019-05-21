الأسدي: إحالة ملف سيارات “الميتسوبيشي” إلى محكمة النزاهة

الأسدي: إحالة ملف سيارات “الميتسوبيشي” إلى محكمة النزاهة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي، اليوم الثلاثاء، عن إحالة ملف سيارات “الميتسوبيشي” التي تعاقدت عليها وزارة الداخلية في الحكومة السابقة إلى محكمة هيئة النزاهة.وقال الاسدي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية،  إنه “تم احالة ملف سيارات الميتسوبيشي الى محكمة هيئة النزاهة واستقدام المقصرين الاعضاء في إبرام العقد التي وردت اسماؤهم بالتحقيق”، مشيرا الى ان “للقضاء الحق في استقدام المسؤولين عن التوقيع”.وكشف الأسدي عن “استعادة مفتشية وزارة الداخلية اكثر من 100 مليار دينار عراقي خلال العام الماضي والنصف الاول من العام 2019”.

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