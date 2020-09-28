الأمن النيابية:الكاظمي س”يشكل”لجنة تحقيقية بشأن استهداف السفارة الأمريكية

الأمن النيابية:الكاظمي س”يشكل”لجنة تحقيقية بشأن استهداف السفارة الأمريكية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاثنين، أن القائد العام للقوات المسلحة سيشكل لجاناً للتحقيق بشأن التعدي على البعثات الدبلوماسية، فيما أشارت إلى أن الاجراءات الأخيرة للحكومة جيدة جداً، لبسط الأمن وحماية الناشطين.وقال رئيس اللجنة محمد رضا، بحسب الإعلام الرسمي، إن “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي سيشكل لجاناً للتحقيق بشأن التعدي على البعثات الدبلوماسية”.وأضاف، أن “اللجان ستضم  أعضاءً من البرلمان، ومن لجنة الأمن والدفاع تحديداً، للتوصل إلى نتائج جيدة، وسيكون هناك احترام لهيبة الدولة والقوات الأمنية”.وفي سياق منفصل، أوضح أن “اللجنة ووزير الدفاع جمعة عناد، مؤيدان وبشدة لقانون التجنيد الإلزامي”، مبيناً أن “القانون موجود في مجلس شورى الدولة، حيث كتبنا عدة كتب لإعادة القانون إلى اللجنة”، مؤكداً “في حال عودة القانون إلى البرلمان، سيصوت عليه”.وفي ما يخص اللجان التحقيقية بشأن اغتيال الناشطين، أشار إلى أن “القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وصل إلى نتائج متقدمة”.ولفت إلى أن “الإجراءات الأخيرة من قبل الحكومة في بسط الأمن وحماية الناشطين جيدة جداً”، مشدداً على “ضرورة أن يكون تحرير الناشط، من خلال عمل استخباري وأمني ومتابعة”.

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