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الأمن النيابية تطالب الحكومة بتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من العراق
بالوثيقة..نائب:وزير الخارجية يعمل ضد سيادة العراق ومصالحه
المالية النيابية تجهل موعد إرسال الحكومة موازنة 2024 إلى البرلمان
خبير قانوني:مجلس النواب يملك صلاحية حل مجالس المحافظات
خبير اقتصادي:(90) تريليون دينار العجز في موازنة 2023
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(98120) شخصاً بين شهيد وجريح جراء القصف الإسرائيلي الأعمى على قطاع غزة
الرئيس البرازيلي:ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا بل إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين
أمريكا ترسل شحنة جديدة من أسلحتها إلى إسرائيل رغم التحذيرات الدولية من اجتياح رفح
الأمم المتحدة:السلام محكوم بالإعدام في حال تهجير الفلسطينيين إلى سيناء
روسيا ترفض التحذير الأمريكي بشأن القدرات النووية الروسية في الفضاء
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بالوثيقة..نائب:وزير الخارجية يعمل ضد سيادة العراق ومصالحه
“دولة كردستان”في ظل حكومة الغمّان الإطارية تعلن عن دخول مواطني(53) دولة للإقليم بدون تأشيرات
وزير الصناعة يشجع على الإستيراد بدلا من ” صنع في العراق”
نائب يطالب القضاء بالتحقيق مع رئيس الجمهورية عن كيفية استغلال منصبه لمصالح شخصية
الأعرجي لمحسني:الأمن الإيراني في حدقات عيون حكومتنا الإطارية
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