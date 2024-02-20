الأمن النيابية تطالب الحكومة بتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من العراق

الأمن النيابية تطالب الحكومة بتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وعد القدو ،اليوم الثلاثاء، إن” اخراج القوات الاجنبية من العراق اولوية للأمن القومي في البلاد وهو من أهم الملفات التي تهم الراي العام، لافتا الى ان” الحكومة شكلت لجنة عليا للمفاوضات من اجل تحديد مسارات الانسحاب وتوقيتاته وفق اليات محددة”.واضاف في حديث صحفي، ان” لجنة الامن النيابية حددت الاسبوع المقبل موعدا لاستضافة لجنة المفاوضات من اجل الحصول على 3 اجابات لاسئلة مهمة وهي موعد بدء الانسحاب والياته والسقوف الزمنية وماهي بنود الاتفاق النهائي، مؤكدا ضرورة ان يكون اعضاء مجلس النواب على اطلاع دائم بالمستجدات”.واشار القدو الى ان” الاستضافة ستوضح الكثير من الامور المهمة حول هذا الملف الذي نراه بداية نهاية مرحلة الانتهاكات التي مارستها تلك القوات من خلال استهداف مقرات القوات الامنية وسقوط العشرات من الشهداء والجرحى في الاشهر الماضية”.وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قال مساء الخميس الماضي، إن “الحكومة طلبت من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش إنهاء مهمته في العراق، في ظل جاهزية وكفاءة الأجهزة الأمنية العراقية”.

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