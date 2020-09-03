الأمن النيابية: سنفتح ملفات مهمة عند استضافة الكاظمي

الأمن النيابية: سنفتح ملفات مهمة عند استضافة الكاظمي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كاطع نجمان الركابي، اهم الملفات التي من المؤمل مناقشتها مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عند استضافته داخل البرلمان، لافتا الى ان المباحثات الأميركية والاعتداءات التركية من ابرز تلك الملفات.وقال الركابي في ديث صحفي، ان “لجنة الامن والدفاع قدمت طلبا لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وكذلك وزير الداخلية والدفاع كلا على حدة، حيث تمت استضافة وزير الداخلية، في حين لم تتم استضافة الاخرين بسبب السفر”.وأضاف ان “استئناف جلسات البرلمان قد يتم خلالها توجيه الطلب مرة أخرى لاستضافة الشخصيات المذكورة، لمناقشة الأوضاع الأمنية والاعتداءات التركية والبقاء الأميركي في العراق”.وبين ان “هناك مجموعة ملفات سيتم مناقشتها مع الكاظمي في حال حضوره الى مجلس النواب وخاصة زيارته الى واشنطن وما تمخض عنها من مباحثات واجتماعات مع الإدارة الأميركية”.

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