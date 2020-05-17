الإسلامية الكردستانية:حزب بارزاني ما زال مصراً على تمرير حسين للخارجية

الإسلامية الكردستانية:حزب بارزاني ما زال مصراً على تمرير حسين للخارجية
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت الجماعة الإسلامية الكردستانية , الاحد , ان الحزب الديمقراطي الكردستاني مازال متمسكا بوزير المالية السابق فؤاد حسين لترشيحة وزيرا للخارجية في الحكومة الحالية , مشيرة الى ان الأحزاب والقوى الكردستانية ليس لها دور في التدخل باختيار شخصية لحقيبة الخارجية كونها من حصة الديمقراطي.وقال القيادي بالجماعة النائب سليم همزة في تصريح  صحفي , ان “حقيبة وزارة الخارجية هي من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني ولن يسمح بالتدخل لاي قوة سياسية كردية بالتدخل في منح راي او مشورة في اختيار الشخصية التي سيتم ترشيحها لحقيبة الخارجية”.وأضاف ان “المعلومات التي نمتلكها عن عملية اختيار مرشح لحقيبة الخارجية بان الحزب الديمقراطي مازال متمسكا بوزير المالية السابق فؤاد حسين رغم وجود رفض سياسي من القوى السياسية المختلفة”.وأوضح همزة، أن “الأحزاب والقوى الكردستانية ليس لها دور في التدخل باختيار شخصية لحقيبة الخارجية كونها من حصة الديمقراطي وستؤيد أي شخصية يختارها الحزب” .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *