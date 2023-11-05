الإطار:حشدنا سيستمر بقصف القوات الأمريكية في العراق وسوريا حتى إيقاف العدوان الصهيوني على غزة

الإطار:حشدنا سيستمر بقصف القوات الأمريكية في العراق وسوريا حتى إيقاف العدوان الصهيوني على غزة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقع القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الاحد، طرح خمس نقاط جوهرية خلال اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلنكين في بغداد.وقال العتبي في حديث صحفي،ان “امريكا بموافقها الداعمة لما يفعله الكيان الصهيوني من عمليات ابادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة وبقية المدن جعلت من نفسها شريط في مذبحة وحشية تمارس منذ 4 اسابيع متواصلة لتحصد ارواح  اكثر من 30 الف شهيد وجريح 70% من الاطفال”.واضاف،ان “5 نقاط سيطرحها السوداني خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الامريكي بلينكن في زيارته اليوم ابرزها ايقاف اطلاق النار بشكل فوري وادخال عاجل للمساعدات الانسانية ومنع اي تجاوزات يقوم بها الكيان الصهيوني واعطاء حرية الاختيار للشعب الفلسطيني في تحديد مصيره والتحقيق في مئات المجازر البشعة بحق الابرياء”.واشار الى ان “كل القوى السياسية العراقية دون استثناء داعمة لموقف حكومة السوداني من احداث غزة وهي ترى بان ما تفعله واشنطن لايصب في استقرار الشرق الاوسط بل يدفع الى انفجار كبير لن يسلم منه احد”.وكان وزير الداخلية الامريكية التقى وزراء خارجية 4 دول عربية في الاردن في محاولة لتوحيد الاراء حيال الاوضاع في غزة رغم الانتقادات الواسعة للمواقف الامريكية”.

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