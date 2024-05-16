الإطار التنسيقي:حكومة السوداني ستكمل دورتها ولا توجد انتخابات مبكرة

الإطار التنسيقي:حكومة السوداني ستكمل دورتها ولا توجد انتخابات مبكرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الاطار التنسيقي، اليوم الخميس (16 آيار 2024)، عدم وجود أي نية للذهاب نحو اجراء انتخابات برلمانية مبكرة، فيما اشار الى بقاء حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى نهاية الدورة سنة 2025. وقال النائب عن الاطار مختار الموسوي، في حديث صحفي، إنه “لا توجد أي نية للذهاب نحو اجراء انتخابات برلمانية مبكرة”، مبينا ان “هذا الامر لم يطرح او يناقش من قبل الاطار التنسيقي او ائتلاف إدارة الدولة، فالكل مع اكمال حكومة السوداني دورتها الكاملة لنهاية سنة 2025”.وبين الموسوي ان “حكومة السوداني نجحت في تنفيذ برنامجها الحكومي بشكل كبير جداً، خاصة بملف الخدمات والاعمار وكذلك السيطرة على الوضع الاقتصادي”، مشددا على ان “نسبة الإنجاز بهذا البرنامج ربما تتجاوز الـ (85%)”.واكد أن “السعي الحكومي مستمر لإكمال كامل فقرات البرنامج الحكومي” موضحا ان “هناك دعم سياسي كبير لنجاح الحكومة بمهامها على مختلف الأصعدة”.

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