الإقاليم النيابية: اتفاق على تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى العام المقبل

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب، الإثنين، 20 أيار، 2019، عن حصول اتفاق بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى العام المقبل، وأن اتفاقاً أولياً جرى مع رئيس الوزراء على إجرائها في نيسان 2020.وقال عضو لجنة الاقاليم في مجلس النواب شيروان الدوبرداني في تصريح صحفي أن، “هنالك اتفاقاً أولياً جرى بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على تأجيل انتخابات مجالس المحافظات التي كان من المقرر إجراؤها في 16 تشرين الثاني 2019 الى نيسان من العام المقبل”.وأضاف أن، “ممثل الحكومة في مجلس النواب طورهان المفتي، طلب التريث بالقراءة الثانية لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات”، مبيناً “وجود رؤية للحكومة بأن يكون الفارق بين انتخابات مجالس المحافظات والنيابية سنتين”، عاداً ذلك “رؤية صحيحة لتكون مفوضية الانتخابات قادرة على التهيؤ لإجراء انتخابات نزيهة وحقيقية”.من جانبه، أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب صائب خدر، أنه “من الجانب الفني أصبح تأجيل انتخابات مجالس المحافظات حتمياً”.وعلل خدر ذلك التأجيل، “لوجود اعتبارات بعد اجتماع اللجنة مع أعضاء مجلس المفوضية، حيث طرحت رؤية بضرورة إجراء التعديلات على قانون الانتخابات في مدة لا تتعدى شهر نيسان الماضي، وبخلاف ذلك فإن الانتخابات تؤجل وفق الموعد الذي تحدده الحكومة”.وتابع: “اننا الآن في نهاية شهر أيار ولم يصادق مجلس النواب على تلك التعديلات، مما يجعل مهمة إجراء الانتخابات في موعدها المقترح صعبة من الناحية الفنية، مما يتطلب اقتراح موعد جديد لانتخابات مجالس المحافظات”.