الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يدرس استكمال مباريات البريميرليج خارج البلاد

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يدرس استكمال مباريات البريميرليج خارج البلاد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يدرس استكمال مباريات البريميرليج هذا الموسم خارج إنجلترا.ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن هناك حالة من القلق لدى المديرين في إنجلترا، بشأن إمكانية خوض 92 مباراة متبقية في البريميرليج.وأشارت إلى أنه رغم وجود خطة رئيسية باستكمال المباريات في ملاعب محايدة، إلا أن المسؤولين يواجهون عقبات باستمرار لاستئناف النشاط.وأوضحت أنه تم عرض اقتراح باستكمال مباريات البريميرليج في أستراليا، وهناك ترحيب من أندية الدوري الإنجليزي بهذه الفكرة.وقالت الصحيفة إن الحالات المصابة بفيروس كورونا في أستراليا محدودة للغاية، حيث لم يظهر سوى 4 مصابين فقط في آخر 10 أيام.وذكرت أنه تم عرض على مسؤولي الكرة الإنجليزية أيضًا فكرة استكمال المباريات في قطر أو مالطا.

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