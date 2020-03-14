الاتحاد العراقي لكرة القدم يدرج أسم اللأعب قصي منير ضمن المنتخب العراقي المتوج بكأس آسيا2007

الاتحاد العراقي لكرة القدم يدرج أسم اللأعب قصي منير ضمن المنتخب العراقي المتوج بكأس آسيا2007
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الخميس، انه سيضيف اسم النجم الدولي السابق قصي منير للائحة منتخب اسود الرافدين، المتوج بكأس آسيا 2007 في مقر الاتحاد.وقال مدير شؤون اتحاد الكرة احمد عباس في حديث صحفي، إن “الاتحاد لم يكن على علم بعدم وجود اسم اللاعب الدولي السابق قصي منير ضمن لائحة المنتخب الوطني المتوج بكأس اسيا 2007 في مقر الاتحاد”.واضاف ان “هذا الخطأ غير مقصود وقصي منير من اللاعبين الكبار واصحاب الانجاز وهو ابن العراق، لذلك سنقوم بنصب لائحة جديدة باسماء المنتخب مع اضافة اسم منير”.تجدر الاشارة الى ان قصي منير كان قد قدم طلباً قبل عامين من اجل اضافة اسمه الى اللائحة.

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