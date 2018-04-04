الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن جدول مباريات الدوري الثالث
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاربعاء، عن جدول مباريات الدور الثالث من المرحلة الثانية في دوري الدرجة الاولى الذي سينطلق الخميس باقامة مباراة واحدة في ملعب المرحوم ناطق هاشم لحساب المجموعة الثالثة التي تجمع الطارمية مع بلادي . وقال عضو اللجنة شهاب احمد في حديث صحفي له اليوم: ان المباريات تستكمل الجمعة حيثت يلتقي الاتصالات مع السكك في ملعب مدرسة السلام ، ويضيف الجيش على ملعبه جسر ديالى ، فيما يحل المشاهدة ضيفا على الشعلة” .واضاف، ان “تقام الجمعة ايضا مباراة المهندسين مع الاثير في ملعب فوزي ويلاقي النصر والسلام مع الحرية ملعب ابو غريب والعربي يلتقي السياحة في ملعب التحدي، ويضيف ملعب حيفا لقاء فريقه مع ابو غريب و يخوض الديوان مباراته مع المدائن في الكاظمية، وسيكون لقاء آليات الشرطة مع الدفاع المدني في ملعب جسر ديالى والتاجي مع الخطوط في ملعب الاول و الاسكان مع الكاظمية في ملعب التحدي وشباب العمل . وحافظ الصليخ على صدارة المجموعة الثانية بعد فوزه على الاثير بهدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الثاني لحساب مجموعة بغداد الثانية في الاسبوع الثاني من المرحلة الثانية لدوري الكرة للدرجة الاولى، وسجلت نتائج هذه المجموعة فوز العربي على الشباب بهدفين للاشيء والمهندسين يعود بالنقاط الثلاث من النصر والسلام برباعية في مرمى المستضيف. وباختتام هذه الجولة تصدر الصليخ مجموعته برصيد 28 نقطة يليه ثانيا المهندسين وجمع 19 نقطة والعدالة ثالثا وله 18 نقطة وفي المركز الرابع السياحة وجمع 16 نقطة والاثير خامسا وله 16 نقطة بفارق الاهداف”.وشهدت نتائج مجموعة بغداد الثالثة فوز الدفاع المدني على بلادي بهدف واحد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الاول وتعادل ابو غريب مع الديوان في ملعب الكاظمية بدون اهداف ويتصدر ترتيب هذه المجموعة الصناعة برصيد 27 نقطة والدفاع المدني ثانيا وله 20 نقطة وثالثا،واستطاع الاتصالات التغلب على جسر ديالى برباعية بيضاء ضمن منافسات مجموعة بغداد الاولى فيما تمكن الشعلة من الفوز على اصحاب الارض السكك بهدف واحد والجيش يجتاز المحمودية بهدفين دون رد، والجنسية يتغلب على المشاهدة بهدفين للاشيء قبل أن ينسحب المشاهدة من المباراة. ويتصدر الاتصالات هذه المجموعة برصيد 25 نقطة يليه ثانيا الجيش جامعا 20 نقطة والثالث الشعلة وله 16 نقطة ويقف المحمودية بالمركز الرابع برصيد 13 نقطة والجنسية خامسا وله 12 نقطة وسادسا السكك بعشرة نقاط وسابعا جسر ديالى وله 6 نقاط وبالمركز الثامن والاخير المشاهدة بدون نقاط.