الاتحاد الوطني:إكمال كابينة عبد المهدي الأسبوع المقبل

الاتحاد الوطني:إكمال كابينة عبد المهدي الأسبوع المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، أن مفاوضات إكمال الكابينة الحكومية وصلت لمراحل متقدمة، قد تدفع برئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتقديمها إلى البرلمان الأسبوع المقبل.وقال النائب عن الاتحاد شيروان ميرزا، في حديث صحفي له اليوم، إن “هناك تقدما في المفاوضات الجارية لاستكمال باقي الكابينة الحكومية”. وأضاف ميرزا، أن “هذا التقدم والمرونة التي ابدتها عدد من الكتل السياسية قد يدفع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتقديم كابينته الوزارية الاسبوع المقبل لغرض المصادقة عليها داخل البرلمان”.وأشار النائب عن الاتحاد، إلى أن “الخلاف الآن ينحسر على الوزارات الامنية فقط، ومفاوضتنا مع الديمقراطي الكردستاني في طريق متقدم”.وتابع، أن “هناك مرحلة تفاهم وصلنا إليها سنقدمها الى رئيس الوزراء ونريد الانتهاء من اكمال الكابينة للالتفات للموازنة، وامامنا طريق صعب للحصول على حقوق الكرد كاملة”.وأدى عادل عبدالمهدي، (الأربعاء 24 تشرين الأول 2018) اليمين الدستورية ليكون بذلك الرئيس الجديد للحكومة خلفا لحيدر العبادي، كما أدى اليمين ايضا 14 وزيرا نالوا  تصويت البرلمان ضمن حكومة عبدالمهدي التي شهدت ارجاء التصويت على عدد من الوزراء بسبب خلافات.

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