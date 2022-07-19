الاتحاد الوطني:تجديد الولاية الثانية لبرهم صالح أصبحت حتمية

الاتحاد الوطني:تجديد الولاية الثانية لبرهم صالح أصبحت حتمية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، ان الخارطة السياسية تغيرت لصالح مرشح الاتحاد برهم صالح، لافتا الى ان الاطار التنسيقي كثف جهوده من اجل حسم ملف رئاسة الجمهورية وقد تشهد الجلسة الأولى للبرلمان في الفصل التشريعي الجديد تمرير رئاسة الجمهورية.وقال السورجي في حديث صحفي، ان “الاطار التنسيقي اكد على وصول البيت الكردي الى توافق حول منصب رئيس الجمهورية، وفي حال عدم الاتفاق فأنه سيتم التصويت لصالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني”.وأضاف ان “الاطار التنسيقي يمثل الأغلبية وحتى عندما كان التحالف الثلاثي قائم، فأن مرشح الاتحاد برهم صالح كان الاوفر حظاً بمنصب رئيس الجمهورية”.وبين ان “الخارطة السياسية أصبحت لصالح مرشح الاتحاد الوطني، وبالتالي فأن التساؤل الأبرز هو على ماذا يعول الحزب الديمقراطي بعد ان ادرك ان الغالبية مع مرشح الاتحاد”.ولفت الى ان “الاطار التنسيقي كثف جهوده من اجل تمرير جلسة رئيس الجمهورية، ومن المرجح ان تشهد جلسة البرلمان الأولى في الفصل التشريعي الجديد، التصويت على المرشح الرئاسي”. 

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