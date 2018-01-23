الاتحاد الوطني:سنقف مع أكراد سوريا ضد تركيا

السليمانية/ شبكة اخبار العراق- اعلن مسؤول كبير في الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، أن قوات البيشمركة على استعداد لمساعدة الاكراد السوريين فيما اطلق عليه تسمية ” المقاومة المقدسة” ضد تركيا والجيش السوري الحر في شمال سوريا.وقال مسؤول المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار في تصريح صحفي له اليوم: إن “قوات البيشمركة يمكن ان ترسل الى شمال سوريا في منطقة عفرين اذا سمح لنا الاكراد السوريين وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة” بالذهاب الى هناك.واضاف ملا بختيار، أنه “اذا استطعنا فسوف نساعد عفرين ، اذا سمحوا لنا فسوف ننشر قواتنا في عفرين الان ، لكن قبل ارسال القوات سنرسل وفدا الى انقره من اجل الحوار ، فنحن نفضل الحوار على الحرب”.