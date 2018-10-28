الاتحاد الوطني: نسعى لنيل رئاسة البرلمان الكردستاني
آخر تحديث:
السليمانية/شبكة أخبار العراق- أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الاحد، سعيه لنيل منصب رئيس برلمان كردستان أو نائب رئيس حكومة الإقليم، فيما أشار إلى أن الحديث عن توزيع المناصب في الإقليم لايزال مبكراً.وقال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد تحسين نامق في حديث صحفي له اليوم: إن “الاتحاد الوطني الكردستاني سيسعى للحصول على منصب رئيس برلمان إقليم كردستان، أو منصب نائب رئيس حكومة الإقليم في التشكيلة الجديدة، باعتباره الفائز الثاني في الانتخابات الأخيرة”.وأضاف نامق، أن “الاتحاد الوطني بانتظار تصديق نتائج الانتخابات من قبل الهيأة القضائية في الإقليم والذي قد يكون نهاية الأسبوع الحالي، وبعدها سيتم البدء بمرحلة جديدة من الحوار والمفاوضات مع الأحزاب الأخرى، وتحديداً الحزب الديمقراطي الكردستاني، للحديث عن المناصب والوزارات داخل حكومة إقليم كردستان”.وأشار إلى أن “الأحزاب الكردية المعارضة، في حال أصرت على عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، فأن المناصب سيتم تقاسمها بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد، بالإضافة إلى إشراك المكونات والأقليات في التشكيلة الجديدة، وهذا كله يخضع للتفاهمات والمفاوضات التي ستجرى بين الأحزاب”.وكانت مفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، قد أعلنت في (21 تشرين الأول 2018)، عن النتائج النهائية للانتخابات النيابية، حيث جاء في المرتبة الأولى الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ45 مقعداً، فيما حل الاتحاد الوطني الكردستاني بالمرتبة الثانية بـ21 مقعداً، وحركة التغيير في المرتبة الثالثة بـ12 مقعداً.