البارزاني:على العراق أن لايزج نفسه في الحرب الدائرة بين ” حماس وإسرائيل”

البارزاني:على العراق أن لايزج نفسه في الحرب الدائرة بين ” حماس وإسرائيل”
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دهوك/ شبكة أخبار العراق-  قال مسرور البارزاني خلال استضافته في جلسة نقاشية على هامش فعاليات منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط الذي انعقد في محافظة دهوك. على أن العراق يجب أن يكون بعيداً عن هذا الصراع، والعراقيون لديهم ما يكفي من المشاكل، مردفا بالقول: نحن يمكننا أن نرسل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، ونحن فعلنا ذلك، ولكن للأسف لم نتلق أي رد من السلطات المسيطرة على تلك المنطقة.ونوه إلى أنه ينبغي للعراق ان يكون مبادرا للسلام إن استطاع، أو أن يزود هذه المناطق بالمساعدات الإنسانية، غير أنه لا اعتقد أن الشعارات سوف تساعد المدنيين في غزة.

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