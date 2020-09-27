البارزاني والأعرجي يبحثان التنسيق الأمني

البارزاني والأعرجي يبحثان التنسيق الأمني
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أربيل/شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، وفداً من الحكومة الاتحادية برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي.وجرى في الاجتماع بحسب بيان حكومة الاقليم الذي حضره وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، “بحث آخر المستجدات على الساحة العراقية وأهمية التنسيق الأمني المشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي وخصوصاً في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، وذلك للتصدي إلى تهديدات تنظيم داعش”.

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