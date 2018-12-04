البديري:الحلبوسي “غير أمين” أراد عقد جلسة اليوم بـ50 نائبا مع حضور بعض الحمايات!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد عضو مجلس النواب علي البديري، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما حمل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مسؤولية المشاجرة بين النواب.وقال البديري خلال مؤتمر صحافي عقده في الدائرة الإعلامية التابعة لمجلس النواب،إن “هناك تفاوضات وحث لنواب على دخول جلسة استكمال الكابينة الوزارية”، مشدداً على ضرورة “جعل العراق أولا قبل الشخصيات”.وأضاف أن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، يبدوا شخصاً مسيراً ولا يمتلك لأي قرار، وعليه أن يأتي بأكثر من مرشح للوزارات، على أن تكون مهنية تعرض أمام مجلس النواب،وأشار البديري، إلى أن “فرض المرشحين يعني تحول البرلمان إلى حلبة، لاسيما وأن هناك إصرار وفرض على عبد المهدي، لتمرير أسماء معينة”، لافتاً إلى أن “هناك خللاً في النصاب وتم اكتشاف ذلك بعد توقيع ٥٠ توقيعاً لإعادة احتساب الحضور”.وتابع، أن “سبب المشادة في كافيتريا مجلس النواب، هو إصرار الحلبوسي على المضي بالجلسة بحساب مكسور وحضور اشخاص في قاعة البرلمان ليس من النواب”.وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جلسته الـ16 من الفصل التشريعي الأول، والمخصصة للتصويت على استكمال الكابينة الوزارية.