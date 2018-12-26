البلداوي:خلاف حاد بين الوطنية والمحور حول حقيبة الدفاع

البلداوي:خلاف حاد بين الوطنية والمحور حول حقيبة الدفاع
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي، الاربعاء، عن خلاف سياسي حاد بين المحور الوطني وائتلاف الوطنية بشان حقيبة الدفاع بعد رفض فيصل الجربا من قبل البرلمان، فيما بين إن الخلافات ستتسبب برفض إي مرشح يقدم للدفاع داخل البرلمان.وقال البلداوي في تصريح صحفي له اليوم، إن “الخلافات السياسية لازالت قائمة بشأن حقيبة الدفاع بين المحور الوطني وائتلاف الوطنية حتى الآن”، لافتا إلى إن “رفض الجربا من قبل البرلمان تسبب بخلاف حاد بين القوى السنية”.وأضاف أن “المحور الوطني يرى إن حقيبة الدفاع استحقاق سياسي له فيما تحاول الوطنية الحصول عليها كاستحقاق للمكون السني”، مبينا أن “الخلافات بين الطرفين ستتسبب برفض إي مرشح يقدم لوزارة الدفاع داخل قبة البرلمان”.وبين أن “التوافق السياسي سيكون الفيصل في إكمال الكابينة الوزارية المتبقية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي”، موضحا أن “عدم اللجوء للتوافق سيعرض العملية السياسية لخلافات عقيمة تعرقل العمل الحكومي”.وكان مصدر نيابي قد أكد، امس الثلاثاء، أن مجلس النواب رفض منح المرشح فيصل الجربا منصب وزارة الدفاع.

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