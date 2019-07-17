التحالف الدولي:دفاع العراق عن إيران سيخسر الدعم الأمريكي

التحالف الدولي:دفاع العراق عن إيران سيخسر الدعم الأمريكي
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر مستشار التحالف الدولي السابق كاظم المبارك، الاربعاء، خسائر العراق فادحة بعد تخفيض التمثيل الدبلوماسي الاميركي مع بغداد، مشيرا الى ان العراق سيخسر اقتصادياً وسياسياً ودبلوماسيلً وامنياً. وقال المبارك في تصريح صحفي، ان “العراق سيخسر جملة من الامتيازات الاميركية بعد تخفيض التمثيل الدبلوماسي الاميركي من بغداد”. واضاف ان “البلاد ستخسر جميع الامتيازات المقدمة في مجال تدريب القوات المسلحة والتعليم في دراسة البعثة العراقية على حساب الولايات المتحدة والاطار الدبلوماسي الدولي فضلا عن الدعم الاقتصادي الكبير والسياسي للعملية السياسية في البلاد”. واوضح المبارك ان “الولايات المتحدة اسهمت في اعادة العراق الى محيطه العربي ودعت دول الخليج الى اعادة العلاقة معه فضلا عن اعادته الى المنظمات الدولية الكبرى مثل اليونسيف والجامعة العربية”، مبينا ان ” استمرار العراق في الانحياز الى ايران سيفقده جميع تلك الامتيازات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *