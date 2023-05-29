التربية النيابية:أكثر من (11) مليون أمي في العراق جراء سياسة التخلف والفشل والفساد

التربية النيابية:أكثر من (11) مليون أمي في العراق جراء سياسة التخلف والفشل والفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الاثنين، تجاوز عدد الأميين في العراق حاجز 11 مليون شخص، ومن المتوقع ارتفاع العدد خلال السنوات المقبلة بناءً على نسب المتسرّبين والوضع الاقتصادي، وبينما كشفت حجم حصة وزارة التربية من الموازنة، أكدت حاجة البلاد إلى إنشاء أكثر من ألف مدرسة في عموم المحافظات.وقال نائب رئيس اللجنة، النائب جواد عويز الغزالي، في حديث صحفي، إن “الحكومات المُتعاقبة منذ عام 2003 لم تولِ اهتماماً بالمؤسسة التربوية التي تخصص لها بعض دول العالم 20 بالمائة من موازناتها، في المقابل يخصص العراق لها بحدود 1.7 بالمائة فقط من الموازنة الكلّية، وبالتالي لا تسد هذه النسبة حاجة ومتطلبات وزارة التربية”.وأضاف الغزالي، أن “لجنة التربية طالبت من نظيرتها المالية بزيادة تخصيصات وزارة التربية في الموازنة لتكون بحدود 3.10 بالمائة، لكن بحسب المعلومات الواردة فإن النسبة ستكون 2.7 بالمائة”.وأكد النائب،ان سبب ارتفاع الامية في العراق بعد 2003 جراء  الفساد والفشل والتخلف السياسي والحكومي والتطرف المذهبي.

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