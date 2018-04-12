التغيير: البنوك الأجنبية إمتلأت بسرقات قادة حزبي طالباني والبارزاني
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت كتلة التغيير النيابية، الخميس،عن وجود حسابات مصرفية وبمبالغ طائلة في البنوك الاوربية باسم عائلتي البارزاني والطالباني سرقت من موازنات الاقليم، مبينا ان مشاريع العائلتين وشركاتهم ملئت اوربا.وقال النائب عن كتلة التغيير بيستون فائق في حديث صحفي له اليوم: ان “الاموال الطائلة التي خصصت لإقليم كردستان من الموازنات السابقة والاموال التي جنيت من تصدير النفط دون علم بغداد ذهبت الى حسابات عائلتي البارزاني والطالباني”.واضاف ان “هناك حسابات فتحت باسم العائلتين في البنوك الاوربية واودعت فيها مليارات الدولارات من اموال الشعب الكردي”.واوضح ان “عالتي البارزاني والطالباني لديهم شركات عملاقة ومشاريع ضخمة من اموال كردستان فتحوها في اوربا وباقي دول الجوار والمنطقة”.وتابع ان “القضاء غير قادر على محاسبتهم او اتخاذ قرار ضدهم كونه يخشاهم.