التيار الصدري الذي جاء بالجعفري والمالكي والعبادي وعبد المهدي “يطالب بتشكيل حكومة وطنية”!!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا التيار الصدري برئاسة مقتدى الصدر، اليوم السبت، إلى تشكيل حكومة وطنية حرة.وذكر نواب كتلة سائرون، في مؤتمر صحفي، إن “القوى السياسية المختلفة لم تستطع ان تدرك حقيقة الخط الذي يهدد البلاد”.وطالب أعضاء الكتلة البرلمان بـ”عقد جلسة طارئة اليوم السبت للتصويت على سحب الثقة من حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة وطنية حرة”.واعلن رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي،امس الجمعة، إنه سيقدم إلى مجلس النواب طلب استقالته، استجابة لدعوة المرجعية الدينية وليس لمطالب الشعب العراقي.