الجماعة الإسلامية:أحزاب المعارضة الكردية ترفض التحالف مع حزبي بارزاني وطالباني
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت الجماعة الإسلامية الكردستانية، الثلاثاء، عدم وجود حوارات بشأن تشكيل كتلة كردية موحدة مع الحزبين الديمقراطي والاتحاد الكردستاني، مبينا أن الحوار يبدأ بعد اعلان النتائج النهائية داخل إقليم كردستان.وقال رئيس الكتلة احمد حمه رشيد في تصريح صحفي له اليوم، إن “الأطراف المعارضة رفضت ابداء أو إجراء أي حوار بشأن تشكيل الكتلة الكردية الأكبر مالم تعلن النتائج النهائية”، مشيرا إلى أن “جميع الأبواب مفتوحة أمام الحزبين بعد اعلان النتائج النهائية”.وأضاف رشيد، أن “كتلة التغيير والاتحاد الإسلامي و تحالف العدالة من أجل الديمقراطية يرفضون تشكيل كتلة كردية مع الحزبين الحاكمين”.واعتبر رشيد أن “سلب إرادة الناخبين وسرقة اصوات الكتل المعارضة سببا رئيسيا في رفض تشكيل كتلة كردية موحدة الا بعد ارجاع الحقوق لأصحابها وتقديم المزورين للقضاء”.