الحداد:111 مشروع قانون على رفوف البرلمان

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد ، الأربعاء، عن وجود ما يقارب ١١١ مشروع قانون من الدورات البرلمانية السابقة، مشيرا إلى أن مجلس النواب حريص على تمرير اكبر عدد من القوانين خلال الدورة الحالية.وقال الحداد في تصريح صحفي له اليوم، إن “مشاريع القوانين التي بقيت في مجلس النواب ولم تنجز في الدورات النيابية السابقة بلغ عددها 111 مشروع قانون”.وأضاف أن “مجلس النواب الحالي يسعى إلى تمرير اكبر عدد من تلك القوانين المعطلة بالتنسيق مع اللجان والكتل النيابية”، مؤكدا أن “الأولوية ستكون للمشاريع والقوانين التي تخدم المواطن”.وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب السابق محسن السعدون كشف في تصريح ، عن وجود 20 قانون لم يتم حسمها خلال دورة البرلمان الحالية، سيتم ترحيلها الى الدورة المقبلة.