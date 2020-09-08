الحدود الرياضي يتعاقد مع محترف نيجيري

الحدود الرياضي يتعاقد مع محترف نيجيري
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن نادي الحدود الرياضي، الإثنين، تعاقده مع محترف جديد لتمثيل فريق الكرة في النادي تحضيراً لمنافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد.وذكر بيان للنادي ، أن “فريق الحدود بكرة القدم تعاقد مع المحترف النيجيري جوزيف ناثانيال لتمثيل الفريق للموسم المقبل”.وأضاف البيان، ان “ناثانيال يلعب في مركز الوسط، وسبق له إحراز الدوري العماني برفقة فريق النصر، وشارك في كأس الاتحاد الأفريقي مؤخراً مع فريق النصر الليبي”.

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