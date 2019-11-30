الحديثي:صدور أوامر جديدة بحق مسؤولين كبار بتهم تتعلق بشبهات فساد

الحديثي:صدور أوامر جديدة بحق مسؤولين كبار بتهم تتعلق بشبهات فساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي، السبت (30 تشرين الثاني 2019)، عن صدور اوامر جديدة بحق مسؤولين كبار بتهم تتعلق بشبهات فساد.وقال الحديثي في تصريح  صحفي، إن “هناك محكمة خاصة مركزية بجنايات الفساد، شكلت بالتنسيق بين السلطتين القضائية التنفيذية”.وأضاف أن ” المحكمة اصدرت قرارا الى هيئات التحقيق في محاكم الاستئناف بكل محاكم العراق باصدار أوامر قبض واستقدام و حجز اموال على كل من ثبتت بحقه شبهات فساد”.وأشار الحديثي إلى “صدور عشرات اوامر الاستقدام و الحجز والقبض و حتى احكام بالسجن على كبار المسؤولين بمستوى وزراء و محافظين واعضاء مجلس نواب و أعضاء مجالس محافظات”، مبينا ان “العمل مستمر بهذا الصدد وستصدر قرارت أخرى تباعاً خلال الايام القليلة المقبلة”.

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