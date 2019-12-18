الحديثي:عدم وجود سقف زمني لانتهاء عمل حكومة عادل عبد المهدي

الحديثي:عدم وجود سقف زمني لانتهاء عمل حكومة عادل عبد المهدي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي، الأربعاء، عدم وجود سقف زمني لانتهاء عمل حكومة عادل عبد المهدي.وقال الحديثي، في تصريح صحفي ، إن “حكومة عادل عبد المهدي تحولت إلى حكومة تصريف أمور يومية، عندما قبلت استقالتها في مجلس النواب، وستستمرّ بذلك حتى تشكيل الحكومة الجديدة”.وأضاف أنه “هذا هو الدستور، فلا يمكن أن يكون هناك فراغ في السلطة، فلا بد من وجود حكومة، والفيصل في انتهاء عمل حكومة عادل عبد المهدي، هو تشكل الحكومة الجديدة، ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب، وبعدها تتحول السلطة من حكومة عادل عبد المهدي إلى الحكومة الجديدة”.وأكد المتحدث باسم الحكومة أنه “لا يوجد سقف زمني لانتهاء عمل حكومة عادل عبد المهدي (حكومة تصريف الأعمال)، لأن مثل هذا السقف مرتبط برئاسة الجمهورية ومجلس النواب، وليس بالسلطة التنفيذية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *