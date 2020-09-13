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حزب بارزاني:الإقليم جزء من العراق ولايحق له التفرد بالتطبيع مع إسرائيل
المالية النيابية:الورقة الإصلاحية لوزير المالية تتضمن إجراءات قانونية بحق الفاسدين
الحراك الجديد:لانعرف أين تذهب الأموال التي ترسلها بغداد لحكومة مسرور!
تحالف سائرون:الحلبوسي عطل البرلمان لعدم إجراء الانتخابات المبكرة
شبيه السيستاني يستقبل بلاسخارت
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المالية النيابية:الورقة الإصلاحية لوزير المالية تتضمن إجراءات قانونية بحق الفاسدين
الحراك الجديد:لانعرف أين تذهب الأموال التي ترسلها بغداد لحكومة مسرور!
المالية النيابية:موازنة 2021 ” تقشفية بلا تعيينات ومشاريع استثمارية”
الصالحي يطالب الكاظمي بالتوجه إلى كركوك لإيقاف تهريب النفط
المالية النيابية:العراق الطرف الخاسر في مزاد نافذة بيع العملة
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الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
بدون حل الحشد الشعبي الانتخابات القادمة غير نزيهة
بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
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تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
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