الحريري يعلن عدم ترشحه لرئاسة الحكومة المقبلة

الحريري يعلن عدم ترشحه لرئاسة الحكومة المقبلة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الخميس،عدم ترشحه لرئاسة حكومة لبنان المقبلة.وقال الحريري، عبر ثلاث تغريدات على منصة تويتر، إنه “منذ أن تقدمت باستقالتي قبل خمسين يوما تلبية لصرخة اللبنانيين واللبنانيات سعيت جاهدا للوصول الى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين رأيت انها الوحيدة القادرة على معالجة الازمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا”.وأضاف: “ولما تبين لي انه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل”.وفيما أعلن “لن أكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة”، أكد: “أنني متوجه غدا للمشاركة في الاستشارات النيابية على هذا الاساس، مع إصراري على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت”.وأشار الى انه دعا “كتلة المستقبل النيابية للاجتماع صباح الغد لتحديد موقفها من مسألة التسمية”.

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